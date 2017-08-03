Телеканал НТВ связался с Александром Орловым — тем самым мужчиной, который в состоянии алкогольного опьянения ворвался в кадр прямого эфира информационной программы, а потом ударил корреспондента кулаком в лицо за просьбу не мешать.

Орлов заявил телеканалу, что осознает свой поступок как негативный, и предложил поискать компромисс для урегулирования возникшей ситуации.

«Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и всё», — приводит объяснение Орлова «Газета.ру».

«Он» — это корреспондент НТВ Никита Развозжаев, первым пострадавший от агрессии пьяного Орлова. Молодой человек вел прямой репортаж из московского парка имени Горького, рассказывая о праздновании там Дня ВДВ. Орлов вошел в кадр и начал нецензурно выражаться, а когда ведущий попросил его не мешать, вскинул руку и ударил журналиста в лицо.

Сначала СМИ предположили, что нападавший — десантник или представитель донецкого «Оплота» (эта надпись красовалась на футболке Орлова), но потом мужчину удалось идентифицировать по видеозаписи. Выяснилось, что он входит в группировку фанатов футбольного клуба ЦСКА «Ярославка».

Орлов был задержан для выяснения обстоятельств случившегося. На него завели уголовное дело о побоях.