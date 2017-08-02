В центре Киева были ограблены двое мужчин у обменного пункта. Добычей преступников стали 5 млн гривен (около $190 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское телевидение.

«Три человека с оружием завладели их средствами. В больницу они [потерпевшие] не обращались, телесных повреждений не имеют», — рассказал начальник отдела полиции по Печерскому району Андрей Дубров.

Полицейские ведут розыск грабителей. Вместе с тем устанавливается происхождение денег у потерпевших, а также причина, по которой те обратились в правоохранительные органы только через полтора часа.