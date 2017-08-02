Украинские радикалы вновь пригрозили сорвать концерт певицы Светланы Лободы в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Одесское выступление популярной певицы запланировано на 3 сентября на стадионе «Черноморец». Националисты выразили свое недовольство выступлениями певицы в России, в частности ее решением выступить на российской музыкальной премии в качестве ведущей. Еще большее негодование у украинских радикалов вызывало получение певицей награды за клип, съемки которого проходили в Крыму, сообщает телеканал «360».

В мае националисты уже сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе, который должен был пройти в ночном клубе «Ибица». Националисты собрались у здания клуба и стали забрасывать пришедших туда зрителей петардами и дымовыми шашками. Кроме того, в клуб поступило сообщение о заложенном внутри взрывном устройстве. В целях безопасности организаторы приняли решение выступление Лободы отменить.