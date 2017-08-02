Президент США Дональд Трамп подписал принятый до этого парламентом закон о санкциях против России, сообщил представитель Белого дома в среду.

Закон ужесточает режим антироссийских санкций, которые действовали в отношении России и ее представителей и ранее, и дает конгрессу США возможность блокировать самостоятельные попытки Трампа их отменить.

Ужесточенные санкции запрещают бизнесу США вкладываться в энергопроекты, где российская доля превышает треть.