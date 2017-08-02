Президент России Владимир Путин совершит в четверг, 3 августа, рабочую поездку в Амурскую область, где посетит сразу несколько предприятий энергокомплекса России на Дальнем Востоке.

«Глава государства проведет совещание по вопросам реализации крупных экономических проектов в дальневосточном регионе, посетит строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода и Нижне-Бурейскую гидроэлектростанцию», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Напомним, строительство Нижне-Бурейской ГЭС началось 27 августа 2010 года при личном присутствии Путина.