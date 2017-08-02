Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что немецкий кабмин считает вопрос выплаты репараций Польше окончательно закрытым, а новых запросов из Варшавы не получал.

«Вопрос репараций Польше был с правовой и политической точек зрения полностью урегулирован», — подчеркнула Деммер.

Представитель кабинета министров Германии также добавила, что в адрес немецкого правительства «не поступало запроса, на который мы могли бы отреагировать».

Ранее в среду министр нацобороны Польши Антоний Мачеревич выступил с заявлением о том, что Германия должна выплатить военные репарации за нанесенный ущерб и совершенные преступления в годы Второй мировой войны.