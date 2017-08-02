Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не намерен переходить на работу в Совет Федерации. В своем выступлении на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» политик заявил, что продолжит работать в Госдуме до самой смерти, передает ТАСС.

«Я до конца, до смерти в Государственной думе», — ответил лидер либерал-демократов на соответствующий вопрос журналиста.

«В шутливой форме», отмечает агентство, Жириновский добавил, что его коллеги Геннадий Зюганов и Сергей Миронов хотят уйти из нижней палаты парламента. «Геннадий Андреевич готов, Сергей Михайлович хочет послом в Испанию».

Жириновский избирался депутатом всех созывов Госдумы, в нижней палате парламента он работает уже более 26 лет. Пять раз лидер ЛДПР баллотировался в президенты России.