«Зенит» опубликовал на своем официальном YouTube-канале ролик с голами Артема Дзюбы в ворота «Спартака», призвав игрока не останавливаться на достигнутом.

Нападающий в четырех матчах против своего бывшего клуба забил четыре мяча.

«Четыре гола Артема Дзюбы в четырех предыдущих матчах с принципиальным соперником. Продолжим традицию! Дай пять!» — говорится в подписи к ролику.

В воскресенье, 6 августа, в рамках 4-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле примет «Спартак». Встреча начнется в 20:00 мск. После трех туров в активе петербургского клуба 9 очков, в активе московского — 5 очков.

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