Минфин и Минэкономразвития оценивают на предмет соответствия нормам Всемирной торговой организации (ВТО) практику отнесения к винам с защищенным географическим указанием (ЗГУ) лишь отечественной продукции. Сейчас для вин с ЗГУ в России действуют пониженные акцизные ставки — воспользоваться этим могут только производители из РФ, для поставщиков зарубежной продукции подобные льготы не предусмотрены. В Роспатенте полагают, что отечественных виноделов и импортеров стоит уравнять в условиях. Однако эксперты подчеркивают, что равенство производителей — один из основополагающих принципов международной торговли, но не правило.

Вопрос о ставках акцизов на вина с ЗГУ сейчас обсуждается в Минфине и Минэкономразвития.

— Минфин совместно с Минэкономразвития России прорабатывают вопрос соответствия предлагаемых мер нормам ВТО, — сообщили «Известиям» в пресс-службе МЭР, уточнив, что эти меры касаются отнесения отечественных и зарубежных вин к винам с защищенным географическим указанием.

Сколько потребуется времени на оценку — в ведомстве сообщить затруднились.

С января 2016 года до апреля 2017 года Федеральная таможенная служба (ФТС) применяла к зарубежным винам с ЗГУ пониженную ставку акциза. Весной текущего года Минфин, ссылаясь на закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), разъяснил ФТС, что льготная ставка актуальна лишь для отечественных вин. В итоге импортеры перешли на другую ставку — для обычного вина.

— Такой подход может противоречить тем международным обязательствам, которые мы брали на себя. Защищенное географическое наименование — международный термин, он есть не только в России, но и в других странах, — сказал источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства.

Согласно ст. 2 171-ФЗ, винодельческую продукцию с защищенным географическим указанием производят из винограда, не менее 85% которого выращено в границах географического объекта. В ст. 6 171-ФЗ уточнено, что определение границ производства винодельческой продукции с ЗГУ относится к полномочиям органов госвласти субъектов РФ.

С января 2016 года Налоговый кодекс (НК) дифференцирует вина на напитки с защищенным географическим указанием и без такового. Согласно статье 193 НК, ставка для вин с ЗГУ составляет 5 рублей за 1 литр до 2019 года. Для вин без ЗГУ ставка акциза — 18 рублей за 1 литр. Игристые вина с ЗГУ облагаются ставкой в 14 рублей за 1 литр, а обычные шампанские — 36 рублей за 1 литр.

При этом в Роспатенте отметили, что в 171-ФЗ нет определения понятия «защищенное географическое указание», также не имеется отсылок к нему и в Гражданском кодексе. Последний предполагает правовую охрану объекта интеллектуальной собственности в качестве наименования места происхождения товара.

— Можно предположить, что термин «защищенное географическое указание» представляет собой перевод с английского языка понятия protected geographical indications, которое используется в законодательстве Европейского союза. В этой связи Роспатент полагает целесообразным привести терминологию 171-ФЗ в соответствии с ГК и осуществить мероприятия по устранению различных подходов к определению размера акцизных сборов, — сказали «Известиям» в ведомстве.

Руководитель правового департамента Heads Consulting Диана Маклозян считает, что не стоит понимать равенство слишком буквально.

— Это один из основополагающих принципов международной торговли, но не правило. В большинстве стран, входящих в ВТО, действуют ограничительные протекционистские нормы, обеспечивающие защиту местных производителей в отдельных секторах экономики, чаще всего в сельском хозяйстве, — сказала Диана Маклозян.

Если же норму в Минэкономразвития признают не соответствующей принципам ВТО, то в российское законодательство должны быть внесены поправки, цель которых — приведение национального законодательства в соответствие с актами, которые Россия обязалась соблюдать, добавила эксперт.

Юрист компании CAF Group Валентин Островский уверен, что национальное законодательство может давать преференции своим товарам, но в рамках согласованных норм ВТО.

— Если нормы нарушены, то заинтересованные страны вправе принимать ответные меры. Тут главное — не превысить максимальный предел мер защиты своего производителя, который согласован какой-либо нормой ВТО, — сказал «Известиям» эксперт.

В Минфине и ВТО на запрос «Известий» не ответили.