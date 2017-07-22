Эксперимент американских ученых, намеренных провести наблюдение за священниками под действием психоделических грибов, не имеет отношения к религиозному опыту. Об этом заявил глава внешних церковных связей Московского патриархата митрополит, сообщает «РИА Новости».

По его словам, религиозный опыт также не имеет отношения к галлюцинации.

«Есть определенная разница между тем, как ветхозаветные пророки получали откровения от Бога, и ощущениями от приема галлюциногенных средств», — сказал митрополит.

Глава внешних церковных связей добавил, что не понимает сути эксперимента американских ученых и значимости его результатов.

Ранее сообщалось, что ученые из университета Джона Хопкинса в Балтиморе намерены раздать нескольким десяткам священнослужителей различных конфессий по две дозы псилоцибина — вещества, которое содержится в галлюциногенных грибах.

Ученые хотят узнать, как изменится поведение священников и что произойдет с их религиозным мышлением.