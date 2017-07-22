Интернет-сервис Кино Mail.ru составил пользовательский рейтинг фильмов, вышедших в прокат с начала нынешнего года, то есть за шесть месяцев. Кинокартины размещались в списке в соответствии с теми оценками, которые посетители портала ставили им при просмотре или написании отзывов и комментариев.

Рейтинги составлены в двух версиях — мужской и женской в зависимости от половой принадлежности зрителей, отмечает «Федеральное агентство новостей». Эти версии имеют определенные различия, но, что характерно, в обеих фигурируют отечественные блокбастеры «Викинг» (женщины поставили ему 5,8 из 10, мужчины — 4,6) и «Защитники» (6,4 из 10 по женской версии и 4,6 балла по оценке зрителей сильного пола).

В мужском антирейтинге лидирует мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее» — продолжение нашумевшего фильма «Пятьдесят оттенков серого», снятое по одноименному любовному роману. Россияне поставили этой картине 4,5 баллов из 10. В женскую версию рейтинга худших премьер года лента не вошла вообще, зрительницам она в целом нравится.

Еще одним разочарованием для киноманов обоих полов стал боевик «Три икса. Мировое господство», также продолжающий популярную киносерию с Вином Дизелем в главной роли. Сиквелы, приквелы и спин-оффы крайне редко оказываются хотя бы наравне с оригиналом и ХХХ — тому подтверждение. Россиянки поставили ему 7,4 из 10 баллов, россияне — 6,3 балла.

В остальном женская и мужская версии кинорейтингов различаются: в первой фигурирует фильм ужасов «Невеста», снятый режиссером Святославом Подгаевским (7,4 из 10 баллов), а во второй — фантастическое «Притяжение» Федора Бондарчука (5,7 из 10 баллов).

Отметим, что женщины в целом ставят фильмам более высокие оценки, чем зрители сильного пола.

Кроме того, составлен антирейтинг новых сериалов: россиянам больше всего пришлась не по душе «Анна Каренина», а россиянкам — «Сколько стоит счастье». В остальном зрители обоих полов проявили единодушие, раскритиковав сериалы «Гражданский брак», «Филфак», «Куба» и «Один против всех».