Венгрия поддерживает инициативу польских властей по расширению государственного контроля над своими судами. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Политик подчеркнул, что попытка Евросоюза ввести против Варшавы санкции не будет успешной.

«Венгрия будет использовать все юридические возможности в ЕС, чтобы проявить солидарность с поляками», — приводит слова венгерского премьер-министра агентство Reuters.

Виктор Орбан неоднократно критикует действия Брюсселя и выступает против чрезмерного вмешательства ЕС во внутренние дела страны.

Ранее Евросоюз указал на то, что судебная реформа значительно урезает права судей. Фактически они становятся подконтрольными Варшаве. Брюссель угрожал властям Польше санкциями, в частности, государство могут лишь права голоса в Совете Европе.