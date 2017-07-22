В воскресенье, 23 июля, в центре Москвы будет ограничено движение в связи с проведением шествия «За свободный интернет». Участники акции пройдут по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС», — говорится в сообщении инспекции.

Ограничения будут действовать с 11.00 до 16.00 на Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском бульварах, на участке проспекта Академика Сахарова от Тургеневской площади до Садовой-Спасской улицы.

Ранее шествие было согласовано с мэрией, организаторы рассчитывают на участие в акции до 10 тыс. человек.

В субботу ограничения движения введены на участке Красной площади от Ильинки до Варварки, здесь проходит празднование 25-летия Федерации профессионального бокса России.