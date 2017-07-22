Активистке Femen Анджелине Диаш, которая пыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии Петром Порошенко и Александром Лукашенко, предъявили обвинение в хулиганстве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат девушки Ярослав Яценко.

По его словам, против Диаш возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 296 УК Украины («Хулиганство, соединенное с сопротивлением представителю власти»). В субботу, 22 июля, Печерский суд Киева рассмотрит дело активистки. Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения.

В пятницу, 21 июля, Анджелина Диаш проникла на брифинг Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Девушка с оголенной грудью начала кричать «Жыве Беларусь!». Этот лозунг был написан и на ее теле. Охранники схватили активистку и вывели из зала.