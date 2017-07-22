В провинции Гильменд на юге Афганистане погибли 12 сотрудников Сил национальной безопасности. Военнослужащие стали жертвами авиаудара США, сообщает AP.

Ранее Пентагон подтвердил проведение бомбардировки в Гильменде.

В настоящее время в провинции продолжаются столкновения афганских военных с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России), в настоящее время известно о 18 ликвидированных боевиках. Кроме того, с воздуха были уничтожены три из четырех заминированных автомобилей.

Тем не менее талибы успели атаковать полицейских на оставшейся машине с взрывчаткой. Погибли два полицейских, около 15 были ранены.

В начале июля сенатор Джон Маккейн, возглавляющий комитет по делам вооруженных сил, заявил, что США проигрывают войну в Афганистане, поскольку не имеют стратегии борьбы с террористами. Сенатор добавил, что американские военные воюют в республике уже более 15 лет.