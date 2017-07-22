Ямайский легкоатлет Усэйн Болт пробежал стометровку за 9,95 сек на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Монако.

Спортсмен оказался первым на финише, показав свой лучший результат в нынешнем сезоне. Вторым пришел американец Исайя Янг (9,98). Замкнул тройку лидеров южноафриканец Акани Симбине (10,02).

Ранее Болт, обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров, заявил, что завершит карьеру после чемпионата мира 2017 года, где он собирается участвовать в беге на 100 м и эстафете 4х100 м. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.