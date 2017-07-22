Депутат Госдумы Наталья Поклонская собрала подписи 37 коллег-парламентариев и 100 тыс. обращений граждан и направила депутатский запрос против фильма Алексея Учителя «Матильда» в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ.

«37 депутатов Государственной думы подписали депутатский запрос, который был подготовлен мной в рамках рассмотрения тысячных обращений граждан, о принятии мер в пределах компетенции министру культуры РФ, генеральному прокурору РФ, министру внутренних дел РФ по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма «Матильда», — рассказала Поклонская ТАСС.

Экс-прокурор Крыма отметила, что в качестве приложения к депутатскому запросу она добавила 100 тыс. обращений граждан, а также информацию Счетной палаты, Фонда кино и обращение РПЦ. Она отметила, что 100 тыс. обращений граждан с трудом уложились в 13 коробок.

«Мы отправили их компетентным органам и надеемся на то, что все-таки такое количество, такое отношение представителей Госдумы и людей будет услышано компетентными органами», — добавила Поклонская.