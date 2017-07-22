Бывшего журналиста Гленна Симпсона вызвали на дачу показаний в рамках расследования «российского вмешательства» в президентские выборы в США. Об этом сообщил глава юридического комитета Чак Грэссли.

Симпсон возглавлял исследовательскую фирму Fusion GPS, которая составляла досье на Трампа, в котором были отражены его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего агента МИ-6 Кристофера Стила. Он подготовил анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе. Эта информация была опубликована на ресурсе BuzzFeed. Сам Трамп выступил с резкой критикой сайта и призвал бывшего журналиста к ответу.