Министерство образования Краснодарского края проверит правомерность награждения выпускников-медалистов после заявления начальника управления Рособрнадзора Евгения Семченко, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Семченко сообщил, что в некоторых регионах России каждый пятый выпускник заканчивает школу с медалью, что вызывает подозрения. В частности, по данным Рособрнадзора, в Карачаево-Черкессии медали получают 20% выпускников, в Адыгее — 17,7%, в Кабардино-Балкарии — 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае — по 16%, в Краснодарском крае — 15,6%, а в Ростовской области этот показатель составляет 14,7%.

Согласно данным Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, медали «За особые успехи» в прошлом году получили 15,5% бывших школьников. Статистика за 2017 год будет обнародована осенью.