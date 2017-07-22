«Локомотив» сразился с ЦСКА
Футболисты «Локомотива» обыграли ЦСКА в столичном дерби со счетом 3:1
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Вратарь ФК «Локомотив» Маринато Гилерме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Федор Чалов (ЦСКА) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив» (Москва)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок ПФК ЦСКА Василий Березуцкий и игрок ФК «Локомотив» Джефферсон Фарфан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок ПФК ЦСКА Виктор Васин и игрок ФК «Локомотив» Ари
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Мануэл Фернандеш («Локомотив») в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив» (Москва)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Федор Чалов (ЦСКА) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив» (Москва)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игроки ФК «Локомотив» Маринато Гилерме и Ари
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Матч чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив» (Москва)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Федор Чалов (ЦСКА) и Дмитрий Тарасов («Локомотив») в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив» (Москва)
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