Соперники сирийских исламистских повстанческих группировок «Ахрар аль-Шам» и «Хаят Тахрир аль-Шам» согласились на прекращение огня после нескольких дней борьбы в провинции Идлиб, передает Reuters.

Они также покинут перевал Баб аль-Хава на границе с Турцией и и уступят контроль над районом гражданской администрации, сообщает агентство.

Бригада «Ахрар аш-Шам» — союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада.

Группировка «Тахрир аш-Шам» состоит из боевиков так называемой умеренной оппозиции и террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры».