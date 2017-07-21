Польское внешнеполитическое ведомство опровергло возможность применения обновленного закона о декоммунизации к захоронениям солдат Красной армии. Таким образом МИД Польши отреагировал на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая подвергла поправки к закону резкой критике.

«Закон не касается кладбищ и других мест захоронений советских военных. Поэтому целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши», — заявили в польском МИДе, добавив, что «нет никаких предпосылок, которые предусматривали бы ликвидацию мест захоронений красноармейцев в публичных местах».

В заявлении польского ведомства подчеркивается, что целью внесения поправок в закон о декоммунизации является «разрыв с символикой тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу». МИД Польши считает памятники советским воинам «чествованием» и «прославлением» тоталитарного строя.

Кроме того, польские дипломаты заверили, что «придавали, придают и будут придавать большое значение уходу за могилами и местами захоронения».

Напомним, в минувший понедельник президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие демонтаж советских памятников. Они вступят в силу через три месяца со дня подписания.