Как сообщили «Известиям» в Ростуризме, за последний год в регионах вырос интерес к промышленному туризму. В частности, на Урале отмечен локальный рост в полтора раза — если в 2015 году по «Самоцветному кольцу Урала» прошли 7 тыс. человек, то в 2016-м — 11 тыс. А всего за 2016/17 учебный год 300 заводов в разных городах страны с экскурсиями посетили 311 тыс. школьников. Оценить объем всего турпотока невозможно, поскольку общая статистика посещений заводов с экскурсиями не ведется. Ситуация изменится после создания в сентябре этого года Ассоциации промышленного туризма, в которую войдут крупные промышленные предприятия страны.

Заместитель главы Ростуризма Роман Скорый рассказал «Известиям», что в ведомстве перспективы промышленного туризма оценивают как огромные и эта отрасль может быть инструментом социально-экономического развития (особенно для моногородов), профориентации молодежи и продвижения территорий среди российских и зарубежных туристов.

— К примеру, некоторые шоколадные фабрики Cadbury получают от туризма больший доход, чем от реализации продукта. То же касается и некоторых винных заводов, — пояснил он.

Среди успешных российских примеров в Ростуризме называют маршрут «Воентур» по «Уралвагонзаводу». А перспективными считают туры по «демидовским местам» как на Урале, так и в Туле.

— Единственный большой маршрут у нас, нацеленный на промышленность, — «Самоцветное кольцо Урала». В 2015 году по нему прошли 7 тыс. человек. В 2016-м — 11 тыс., рост в полтора раза. По 2017 году цифр пока нет, но, по нашим прогнозам, рост будет такой же, как в 2016-м, — рассказал «Известиям» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Сегодня главный вклад в рост промтуризма вносят дети, посещающие заводы в рамках проекта «Единая промышленная карта». Он уже два года реализуется на Урале и год — по всей стране. Организацией поездок школьников занялись педагоги.

По словам руководителя проекта Вероники Пиджаковой, в 2015/16 учебном году промпредприятия посетили 34 тыс. школьников из Свердловской области, для которых открыли двери 139 заводов. А в 2016–2017 годах их число выросло почти в два раза — до 63 тыс. человек. Это 20 автобусов ежедневно. По всей России в 2016–2017 годах 311 тыс. детей посетили 300 заводов в разных регионах — от Приморья до Крыма. Начиная с сентября «промышленная карта» начнет возить по заводам и взрослых, приезжающих в Екатеринбург на деловые мероприятия. До конца года их будет не менее 1 тыс. человек.

Одна из главных проблем, из-за которой тормозится рост промышленного туризма, — недоверие к нему со стороны руководителей предприятий.

— Интерес к экскурсиям растет. Но немногие руководители проявляют инициативу. Приходится работать в ручном режиме, уговаривать каждого, — рассказала «Известиям» куратор создающейся сейчас Ассоциации промышленного туризма Елена Кривенкова.

Об этой специфике говорит и Вероника Пиджакова.

— К примеру, для посещения «Уралвагонзавода» или Белоярской АЭС экскурсии нужно оформлять за 45 суток, — пояснила она.

Поэтому одна из задач общественных организаций (в октябре, после создания Ассоциации промышленного туризма, похожее региональное объединение появится и на Урале) — работать над упрощением мешающих открытости заводов процедур.

Сейчас к ассоциации хотят присоединиться предприятия из Волжского, Старого Оскола, Омска, Златоуста, Чусового, Полевского, а также со всей Свердловской области. Больше всего заявок с Урала — главного промышленного центра страны.

По словам Романа Скорого, каждый завод решает сам, пускать или не пускать посетителей, существуют вопросы секретности и т.д. Но зарубежный опыт показывает, что и на режимных объектах при желании можно выделить какую-то зону для экскурсий. Особенно сложно с иностранцами. Сегодня им невозможно попасть на большинство «промышленных экскурсий».

— Однако интуристы готовы оставлять в наших городах в десять раз больше денег, чем россияне, и эти деньги в конце концов пойдут в доход Российской Федерации. Поэтому там, где это возможно, нужно приглашать и их, — говорит Роман Скорый.