Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предлагает регионам привлекать студентов профильных специальностей к благоустройству городов. Речь идет об архитектурных и строительных направлениях. С такой просьбой к высшим должностным лицам субъектов России обратился замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Как передает RT, идею планируется реализовать на базе проекта «Городские реновации» Общероссийской общественной молодёжной организации «Студенты России».

Студенты архитектурно-строительных специальностей смогут сами проектировать и создавать городские объекты, собирать пожелания горожан по улучшению придомовых территорий, предлагать идеи по развитию городской среды и зарекомендовать себя потенциальными кадрами для профильных организаций и органов власти.

Сами студенты поддерживают такую инициативу Минстроя, которая по их мнению, даст толчок облагораживанию даже самых отдаленных уголков России и послужит незаменимой практикой для начинающих специалистов.