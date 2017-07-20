«Селтик» уверенно преодолел второй квалификационный раунд футбольный Лиги чемпионов. Шотландский клуб одолел североирландский «Линфилд».

В ответном матче «Селтик» на своем поле разгромил североирландский клуб со счетом 4:0. В первом матче шотландцы также одержали победу — 0:2.

Также второй квалификационный раунд преодолели «Ред Булл Зальцбург», «Партизан», «Карабах», «Риека», АПОЭЛ, «Астана», «Шериф», «Хапоэль Б-Ш», «Марибор», «Вардар», БАТЭ, «Легия», «Лудогорец», «Копенгаген», «Хабнарфьордюр» и «Русенборг».

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 июля, ответные — 1 и 2 августа.

С этой стадии начнет выступление в Лиги чемпионов российский ЦСКА. Армейцы сыграют с греческим АЕКом.

С этой стадии борьбу за попадание в групповой этап турнира начнет российский ЦСКА, который сыграет с греческим АЕКом. Первая встреча пройдет в Афинах 25 июля, ответная — в Москве 2 августа.

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