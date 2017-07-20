Количество претендентов на должность президента Киргизии увеличилось до 32 человек, сообщает в четверг пресс-служба Центризбиркома республики.

По информации ЦИК, последние заявления о выдвижении подали «председатель общественного фонда «Улуу чындык» Токтобүбү Таласбаев и консультант ОсОО «Дос Береке-1» Дамир Токтосунов». Процесс подачи документов для кандидатов завершится 1 августа, затем ЦИК займется проверкой инфомарции о каждом претенденте.

Процедура регистрации кандидатов начнется в середине августа, для этого всем претендентам необходимо будет собрать 30 тыс. подписей граждан, пройти тест на знание киргизского языка, а также внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (порядка $15 тыс.).