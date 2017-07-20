Израиль и Иордания должны предпринять шаги по ослаблению напряженности вокруг Храмовой горы в Иерусалиме. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он отметил, что необходимо найти решение, которое «способствовало бы поддержанию безопасности и статуса-кво» Храмовой горы — священного места для христиан, мусульман и иудеев.

Спайсер добавил, что Вашингтон будет следить за развитием событий вокруг святыни, передает РИА «Новости».

Ранее израильские СМИ сообщили о закрытии Храмовой горы для посетителей-иудеев, поскольку группа евреев проникла на территорию святыни и попытались осуществить молитву.

Храмовая гора была открыта в минувший понедельник. Она была закрыта из-за убийства полицейских в районе святыни.