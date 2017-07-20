Из-за штормового ветра с дождем 1100 домов в китайских провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян остались без света, сообщает агентство «Синьхуа».

Основной удар стихия нанесла по уезду Юнцзи (провинция Цзилинь). В этом районе погибли не менее 18 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.

Уедный центр — город Цзилинь — был затоплен, вода поднялась на высоту до двух метров. Ранее из города были эвакуированы 110 тысяч жителей.

Не менее серьезная ситуация сложилась в соседней провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. В этот регион были направлены спасатели. Насколько здесь серьезны последствия удара стихии, неизвестно. Связь с населенными пунктами отсутствует.