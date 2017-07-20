Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке завершил комплексный ремонт и модернизацию среднего разведывательного корабля «Карелия» и в четверг передаст судно Тихоокеанскому флоту (ТОФ), говорится в сообщении предприятия.

Уточняется, что был произведен комплекс работ по восстановлению технической готовности корабля, а также успешно выполнена программа ходовых испытаний судна.

«На выходе в море проверены главная энергетическая установка корабля, основные узлы и механизмы, навигационное оборудование и средства связи. Благодаря усилиям дальзаводцев корабль возвращен в боевой состав Тихоокеанского флота с продлением межремонтных сроков на 5 лет», — отметили на предприятии.