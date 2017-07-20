Специалисты Бюджетного управления конгресса США считают, что, несмотря на позитивный фактор сокращения дефицита бюджета, отмена реформы здравоохранения Obamacare приведет к тому, что несколько десятков миллионов американцев лишатся медстраховок.

При этом, как сообщает «Газета.ру», уже в следующем году без страховок останутся 17 млн человек.

«Число незастрахованных людей вырастет в 2018 году на 17 млн по сравнению с реализацией нынешнего закона. Это число вырастет до 27 млн в 2020 году и до 32 млн к 2026 году», — говорится в опубликованном экспертами докладе.

Также аналитики прогнозируют удорожание стоимости индивидуальных страховых полисов к 2018 году на 25%, а в десятилетней перспективе — в два раза.

Напомним, 18 июля президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал республиканцев аннулировать Obamacare и начать работу над новым проектом.