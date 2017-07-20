Слушания по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, отложен на четыре дня из-за болезни подсудимого.

«Хорошавин почувствовал себя плохо, у него повышенное давление, что подтверждает справка о состоянии здоровья подсудимого. Заседание перенесено на 24 июля», — заявила представитель суда Южно-Сахалинска, ее слова приводит ТАСС.

Хорошавин был задержан в 2015 году. Он обвиняется в создании преступной группировки, которая получила взятки от предпринимателей на сумму 522 млн рублей.