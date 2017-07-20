Венесуэльская оппозиция собирается организовать всеобщую забастовку. Через это она собирается потребовать у президента Николаса Мадуро отмены выборов в национальное учредительное собрание.

Эта акция, по словам ее вдохновителя, Фредди Гевары, должна стать так называемым «часом ноль» для старта действий, направленных на давление на режим президента Мадуро.

В среду Каракас уже был парализован забастовкой работников общественного транспорта. Правда, их требования носили не политический, а экономический характер — они просят поднять стоимость проезда вдвое. Власти отказываются делать это.