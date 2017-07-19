Американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили во время официального ужина в Гамбурге.

Сообщения американских СМИ о якобы тайной встрече президентов являются продолжением антироссийской истерии. Так заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Я считаю, что СМИ поймали российскую истерию. Все пытаются придумать историю, которой просто не существует», — заявила Сандерс. Она добавила, что ужин был включен в график G20, поэтому не имело смысла объявлять СМИ об этом отдельно.

Кроме того, представителю Белого дома задали вопрос о переводчике из Кремля, который переводил разговор двух лидеров на их второй встрече. На вопрос о доверии переводу Сандерс ответила утвердительно.