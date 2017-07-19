Актер театра Виктор Кинах скончался в среду в Москве, сообщается на официальной странице Электротеатра «Станиславский» в Facebook. Ему было 56 лет.

«На 57-м году жизни от нас ушел Виктор Маркович Кинах», — говорится в сообщении. Коллеги и друзья Кинаха характеризуют его как «раскрепощенного, фактурного, обаятельного артиста с отличным чувством юмора».

Как отмечают коллеги актера, последние 20 лет его творческой жизни были неразрывно связаны с Театром им. К.С. Станиславского. «В нашей памяти останутся Царь-батюшка из «Царевны-лягушки» Ольги Великановой, Швондер из «Собачьего сердца» Александра Товстоногова и еще десяток характерных образов во главе с последней работой — образом Хлеба из «Синей птицы» (режиссер Борис Юхананов), похожего на самого Виктора Марковича, доброго, открытого, сердечного», — вспоминают в театре.

Прощание с Виктором Кинахом пройдет в столице 20 июля в 11:30 по адресу Татарный проезд, д. 3.