Волки уничтожили больше 20 домашних животных в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-центре биосферного заповедника по региону.

В последнее время участились жалобы от животноводов региона на волков. Отмечается, что в период роста волчатам не хватало пищи, поэтому волки начали охотиться на домашних животных.

Как сообщает RostovGazeta, с начала 2017 года удалось подстрелить двух бешеных волков, один из которых напал на пасечника в Радионово-Несветайском районе.