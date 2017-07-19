Созданием летающего мотоцикла и аэротакси занимаются российские разработчики московской компании, являющейся резидентом «Сколково». Об этом заявил глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин в ходе МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

По словам Фурсина, один из грузовых дронов уже разработан и даже протестирован. Он выразил надежду на то, что это будет не только опытная серия, но со временем выйдет и на серийное производство. Он уточнил, что грузовой дрон может перевозить людей как с пилотом, так и без него. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», его производство и сборка проводились в Москве, а у компании имеется патент на создание аэротакси. О сроках появления летательных машин в Москве Фурсин не сказал, оговорившись лишь, что раньше никто не представлял перемещение и на простых автомобилях, поэтому «это взгляд в будущее», пишет ТАСС.