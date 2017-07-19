Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица подтвердил приезд в Крым со своей группой The No Smoking Orchestra для проведения концерта. Об этом сообщает концертное агентство Inconcert.

Жители и гости Ялты на концерте в зале «Юбилейный» на набережной 23 июля увидят программу под названием «По млечному пути», что совпадает с названием последнего фильма Кустурицы, главные роли в котором исполнили сам режиссер и Моника Белуччи. Кроме того, прозвучат композиции из знаменитых фильмов режиссера, включая «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта», «Завет» и других.

Во время поездки на полуостров режиссер планирует осмотр местных достопримечательностей в поисках материала для съемок своего нового фильма, сообщает RT со ссылкой на «РИА Новости».