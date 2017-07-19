Участки земли, которые не используются Министерством обороны РФ на Сахалине, отдадут под застройку. Жилые дома должны появиться на 12 таких участках в границах Южно-Сахалинска, Курильского, Южно-Курильского и Долинского районов.

Договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора Олега Кожемяко с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым.

Как напоминает ИА SakhalinMedia, ранее командование Восточного военного округа согласилось передать Сахалину земли, которые когда-то были заняты объектами Минобороны.

Первый участок земли перейдет в собственность Южно-Сахалинска уже на следующей неделе. Его площадь составляет 7 тыс. кв. м.