В центре Москвы у здания Роскомнадзора произошли беспорядки. Несколько человек с закрытыми лицами сожгли один файер и скрылись после появления охраны, рассказал ТАСС пресс-секретарь организации Вадим Ампелонский.

«На деятельности ведомства и его сотрудников инцидент не отразился вообще никак. Сотрудники охраны в установленном порядке сообщили об инциденте в полицию», — сказал пресс-секретарь.

Инцидент произошел утром у офиса Роскомнадзора в Китайгородском проезде. Ответственность за акцию взял на себя «Левый блок». Об этом сообщается на сайте движения.

Активисты утверждают, что намеревались выразить протест в связи с рассмотрением Госдумой во втором чтении законопроекта о регулировании мессенджеров.