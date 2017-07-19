Иностранные военные наблюдатели смогут посетить российско-белорусские учения «Запад-2017». Об этом Интерфаксу заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Совместные стратегические учения проводятся два раза в год на полигонах обеих стран. Очередные военные маневры и занятия продлятся с 14–20 сентября. В них будут задействованы около трех тыс. российских военных и 280 единиц техники, при этом общее число военнослужащих не превысит 13 тыс. человек.

На минувшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы из-за российско-белорусских учений. «Мы будем пристально следить за учениями «Запад», если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом», — сказал он.

В свою очередь, в мае министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал провести учения альянса одновременно с «Западом-2017».