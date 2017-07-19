Капитальный ремонт ждет Большой каменный мост, который проходит через Москву-реку и соединяет Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку.

Как сообщает департамент города Москвы по конкурентной политике, ремонту будут предшествовать проектно-изыскательские работы, на которые планируется отвести 15 месяцев.

Отметим, что исторически первый металлический мост столицы не ремонтировался с 1938 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Гормост». Заместитель руководители компании Станислав Гусев рассказал о планах ремонта и перечне работ.

«Должно быть заменено мостовое полотно, отремонтированы системы водоотлива и дренажа, лестничные сходы, произведена полная замена гранитной облицовки», –– сказал Гусев.