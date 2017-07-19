Инвалид Антон Мамаев, приговоренный к лишению свободы за разбой, не будет отбывать реальное заключение. Об изменении меры пресечения на подписку о невыезде сообщил журналистам адвокат осужденного Андрей Орлов.

Ранее об освобождении инвалида суд просили ФСИН и прокуратура.

30 июня этого года 28-летний москвич Мамаев был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в попытке завладеть мотороллером для его дальнейшей перепродажи.

Из-за спинальной атрофии мышц Мамаев имеет первую группу инвалидности, мужчина перемещается только на коляске. В «Матросской Тишине» он был помещен в специально оборудованную палату в больнице изолятора, а для ухода к нему приставили заключенного из отряда хозяйственного обеспечения.

Спинальная атрофия не входит в перечень болезней, из-за которых осужденные могут избежать лишения свободы.