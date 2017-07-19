Гражданка России погибла после падения с крыши отеля в Таиланде. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране.

Инцидент произошел в ночь на 19 июля в отеле на острове Пхукет. На крыше отеля располагалась зона отдыха с бассейном. Известно, что 39-летняя россиянка отдыхала в отеле с 10-летней дочерью. В момент гибели женщины ребенок находился в номере, сообщает ТАСС. Ее тело с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили спасатели. В настоящее время местная полиция изучает видеозаписи с камер видеонаблюдения отеля, чтобы восстановить полную картину случившегося. Устанавливаются причины происшествия. Приоритетными версиями для полиции являются суицид и несчастный случай. Как сообщает телеканал «360», ребенок в настоящее время передан на попечение консульским работникам.