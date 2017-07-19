Во время сильнейшего ливня, обрушившегося на Уфу, оказались затопленными несколько цехов завода УМПО. Видео произошедшего уже появились в соцсетях.

Как рассказал ИА «МедиаКорСеть» один из очевидцев, критическая ситуация сложилась по меньшей мере в двух цехах. В одном из отделов водой были залиты документы.

По словам собеседника агентства, проблема в старой крыше предприятия, которая уже не справляется с подобными нагрузками. Периодически здесь проводится косметический ремонт, однако кардинально это проблемы не решает.

Между тем в администрации самого завода утверждают, что вода попала в цех из-за того, что с большим потоком не справилась ливневая канализация. На УМПО успели отключить оборудование и прекратить работу, так что угрозы жизни и здоровью сотрудников нет.

Сейчас все последствия происшествия уже устранены.

УМПО является крупнейшим разработчиком и производителем авиационных двигателей в России. Предприятие производит военную технику по заказу Минобороны РФ.