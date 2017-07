Голливудский актер, лауреат премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо был замечен прогуливающимся по Нью-Йорку с полиэтиленовым пакетом, привязанным к шортам. Потрясенные очевидцы сфотографировали счастливо и беззаботно выглядевшую знаменитость и выложили снимки в Twitter.

Светские американские издания немедленно прокомментировали забавные фотографии. Так, мужской журнал Esquire назвал Ди Каприо «королем мусорного стиля», написав, что он превзошел сам себя. А модное издание GQ отметило, что оскароносец поднял «ленивый» стиль (lazy style) на новый уровень. По мнению экспертов журнала, такой выход звезды в люди расширяет границы дозволенного и для всех остальных.

You might have no fucks to give, but you'll never be on Leonardo DiCaprio using a garbage bag as a fanny pack levels of no fucks to give pic.twitter.com/gtsJkllwqt