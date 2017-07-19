Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский, чей фильм «Рай» выдвигался на «Оскар» от России, сравнил эту премию с рестораном фастфуда McDonald's и предложил ввести против нее санкции со стороны РФ.

«В целом «Оскар» для меня не существует», — сказал режиссер в интервью ТАСС. По словам Кончаловского, возможно, он хотел бы его получить, если бы жил в Америке, но в России «Оскар» не нужен. «Я считаю, что сейчас «Оскар» — как McDonald's, это транснациональная корпорация. И качество у нее очень сомнительное», — заявил он.

По словам Кончаловского, в этом году России не стоит посылать какую-либо картину на конкурс. «Никого не надо отправлять. Надо объявить санкции, пусть живут без нас», — сказал режиссер, который ранее входил в Российский оскаровский комитет, который выдвигает на премию фильмы, однако вышел из него несколько лет назад. Он подчеркнул, что возвращаться в комитет не собирается.

По мнению Кончаловского, те картины, которые в последние годы получают «Оскар», нельзя назвать шедеврами.

Режиссер заявил, что многие награжденные «Оскаром» фильмы являются не искусством, а продуктом. «Особенно в последние 20 лет! А есть искусство, к которому Голливуд не имеет никакого отношения. И очень много талантливых людей по всему миру», — заключил Кончаловский.

При этом Кончаловский согласен с тем, что интерес к российскому кино необходимо поддерживать на государственном уровне. «Это правильно. Мы потеряли зрителя, который интересуется российским кино, и воспитали зрителя, который смотрит американское. И ест попкорн».

Режиссер напомнил, что перед показом своего фильма «Рай» попросил публику через Facebook отказаться от попкорна во время просмотра, пишут «Дни.Ру».