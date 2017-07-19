Защита экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева обжаловала продление его домашнего ареста по делу о взятке в $2 млн.

«В суд поступила жалоба на продление Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа», — заявила пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.

«Известия» ранее писали, что Алексей Улюкаев завершил ознакомление с материалами дела, которые насчитывают 30 томов. Следователи намерены передать дело в суд до конца лета.

Напомним, об аресте Улюкaeва стало известно в ночь на 15 ноября 2016 года. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти».

Позже в этот же день Улюкaeв был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.