Министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев заявил, что Крым расширит площадь заповедных территорий на 1,5 тыс. га.

Нараев подчеркнул, что на сегодня в Крыму заповедными зонами являются 8,4% территорий республики. Об этом передает «РИА Новости».

«Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году открываем три новые особо охраняемые природные территории», –– сказал министр. Новыми заповедниками станут «Красная зоря» на территории Бахчисарайского района, геологический заказник в районе Судака

«Аун-лар», ландшафтный заказник «Озера Ачи и Камышинский луг» в Кировском районе.

Напомним, к 2018 году Минприроды планирует завершить установление границ особо охраняемых природных территорий Крыма. Открытие новых заказников приурочено к объявленному президентом России 2017 Годом экологии.