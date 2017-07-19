Мэр Омска Вячеслав Двораковский написал заявление о снятии полномочий по собственному желанию, заявила представитель городского совета Ирина Серебренникова.

Градоначальник просит снять с себя полномочия с 19 июля. Заявление Двораковского будет рассмотрено в конце заседания горсовета, передает ТАСС.

Изначально Вячеслав Двораковский собирался покинуть кресло мэра Омска после избрания нового главы города. Выборы должны были пройти весной текущего года, однако были перенесены на осень.

Впервые мэра Омска будут выбирать не горожане, а члены горсовета. Новый состав органа, в свою очередь, определят местные жители. Выборы пройдут 10 сентября.