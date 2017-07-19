Правительство России утвердило проведение переписи населения в октябре 2020 года. Соответствующее поручение премьер-министра Дмитрия Медведева Минэкономразвитию опубликовано во вторник на сайте кабмина.

В частности, министерству поручено обеспечить методологию и провести тестовую перепись в 2018 году, а также подготовить ряд других предложений и проектов по подсчету граждан.

В январе этого года Росстат, подведомственный Минэкономразвитию, сообщил, что перепись пройдет с 1 по 30 октября 2020 года и обойдется в 50 млрд рублей. Это в три раза больше, чем потратили на предыдущую перепись в 2010 году. Планируется, что в этот раз для опросов будут использоваться интернет и специальные планшеты, а не только бумажные бланки.

В октябре 2014 года перепись проводилась в Крыму, за несколько месяцев до этого перешедшем в российскую юрисдикцию.

По данным РАНХиГС на 1 января этого года, в России проживают 146,462 млн человек.